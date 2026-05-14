Los grandes empresarios de EE. UU. se sientan en la mesa de negociaciones entre Trump y Xi

En imágenes difundidas por la televisión estatal china CCTV, puede verse al grupo de empresarios, entre los que figuran los consejeros delegados de Nvidia, Jensen Huang; Apple, Tim Cook, y Tesla, Elon Musk, acceder al salón del Gran Palacio del Pueblo, donde estaban reunidas las delegaciones de EE.UU. y China encabezadas por los mandatarios de ambos países.

Por el momento no se han difundido imágenes de los ejecutivos dentro de la sala, por lo que se desconoce si participaron de forma activa en el diálogo o solo estuvieron presentes mientras se celebraba, así como el tiempo que permanecieron allí.

Posteriormente se vio a los directivos abandonar el edificio, corazón del poder político en China y situado a un costado de la Plaza de Tiananmén, para subirse al autobús que emplean en sus desplazamientos por la capital china.

"Maravilloso, muchas cosas buenas", dijo Elon Musk en respuesta a los reporteros que esperaban afuera y que les preguntaron cómo había ido la reunión.

Mientras, el consejero delegado de Nvidia aseguró que las reuniones "fueron bien" y que "Xi y el presidente Trump fueron increíbles", en tanto Tim Cook se limitó a hacer con los dedos de la mano un símbolo de la paz seguido de un pulgar en alto.

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La delegación empresarial que acompaña a Trump incluye asimismo a responsables de Boeing, BlackRock, Visa, Mastercard, Meta o Goldman Sachs, lo que indica el marcado carácter económico y comercial de una visita en la que también están sobre la mesa la guerra en Irán y la cuestión taiwanesa.

En esta primera jornada y tras la cumbre bilateral, está previsto que los presidentes visiten juntos el Templo del Cielo de Pekín y posteriormente asistan a un banquete de Estado ofrecido por Xi en el Gran Palacio del Pueblo.