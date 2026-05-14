Madrid y Londres colaborarán para localizar a 12 de los criminales británicos más buscados

Esta nueva iniciativa forma parte de la campaña 'Most Wanted' (Los más buscados), en la que el Reino Unido y España llevan colaborando más de 20 años y en el marco de la cual han sido detenidos 98 de los 111 fugitivos, entre ellos 47 dentro de las fronteras españolas.

LA colaboración fue anunciada este jueves en una rueda de prensa conjunta en Alicante (España) por el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) español, Javier Marín; la ministra consejera del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley; y el director general operativo de la Agencia Nacional contra el Crimen británica (NCA), Rob Jones, entre otros.

"España es uno de los destinos preferentes para ciudadanos británicos, y más una provincia como Alicante", destacó Marín.

Para Cowley, el acuerdo bilateral de colaboración policial es "fundamental" y detalló que la NCA trabaja "mano a mano" con los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles, mientras que Jones advirtió a los fugitivos británicos que España "no es un refugio seguro" para criminales y que si huyen, no dejarán de buscar para llevarlos de vuelta para que se enfrenten a la justicia.

La lista 'Most Wanted' incluye a delincuentes británicos vinculados con delitos sexuales, asesinato, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

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Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana y que si se encuentran con alguno de los fugitivos, avisen a los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles o británicos, o dejen la información conseguida en la web de Crimestoppers.

Entre los 12 nombres que integran esta lista en particular están los de Derek McGraw Ferguson, de 62 años, al que se ha vinculado con un homicidio en Glasgow en 2007; y Kevin Thomas Parle (45), buscado en relación con un asesinato en 2004 y otro en 2005. Ambos ya habían aparecido en la lista en anteriores ocasiones.

John Rocks (37) está acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022, y a Simon Dutton (49), uno de los más buscados, se le acusa de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valoradas en 1,5 millones de libras. Tiene tatuado el nombre Rachel en el brazo izquierdo y cicatrices en barbilla, mano izquierda y pierna derecha.

También son buscados por delitos vinculados a las drogas Spenser Dillon Lamb (33) -con tatuajes en cabeza, cuello, brazos y abdomen, además de una cicatriz bajo el ojo izquierdo-, Francis David Parker (40) -miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins-, Matthew Purves (41) y Charlie Salisbury (34), reconocible por tatuajes de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho.