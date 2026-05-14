Mandatarios de Corea del Sur y México acuerdan promover lazos tras los conciertos de BTS

En este sentido, ambos líderes se mostraron "profundamente impresionados" por las decenas de miles de fans que se congregaron en la capital mexicana la semana pasada con motivo de los mencionados conciertos, dijo la portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, en un comunicado.

Antes de que la banda comenzara su serie de conciertos en el país latinoamericano, Sheinbaum se reunió con los integrantes de BTS y, minutos después, salió con ellos a uno de los balcones del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, para saludar a miles de seguidores que se congregaron para saludarles.

Lee también expresó su esperanza de que ambos países sigan fortaleciendo la cooperación en materia energética, en medio de la incertidumbre a raíz del conflicto en Oriente Medio, puesto que México se posiciona entre los 15 mayores productores petrolíferos.

En cuanto al ámbito económico, el jefe de Estado surcoreano hizo hincapié en la necesidad de reanudar cuanto antes las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con México, que es su principal socio en Latinoamérica.

Esta conversación telefónica tuvo lugar al tiempo que el jefe negociador comercial de Corea del Sur, Yeo Han-koo, se encuentra en México. Junto al ministro de Economía, Marcelo Ebrard, ambos acordaron establecer un diálogo estratégico de comercio e inversión para elevar el nivel de la cooperación económica bilateral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según un comunicado de la oficina de Ebrard, decidieron abogar por minimizar "disrupciones y atender dificultades prácticas" ante el posible impacto en la economía surcoreana por el "reciente" incremento arancelario de México.

El Senado mexicano aprobó el pasado diciembre una enmienda de ley que impone aranceles de entre el 5 y el 50 % específicamente a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el automotriz, el siderúrgico o los electrodomésticos, provenientes de países con los que México no tiene un TLC.