México coloca bonos sostenibles Bondes G y Bono S por 2.031 millones de dólares

En un comunicado emitido este jueves, la dependencia indicó que celebró la segunda colocación simultánea del año de Bondes G y del Bono S, en el marco del programa de financiamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2026, lo que contribuye a fortalecer la liquidez y profundidad del mercado de deuda sostenible.

Explicó que los Bondes G son "instrumentos de tasa flotante, referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, lo que les permite ajustarse dinámicamente a las condiciones de liquidez del mercado".

Por su parte, el Bono S "es un instrumento de tasa fija con cupón de 8 %" y la vinculación de ambos instrumentos con los ODS "responde a una estrategia integral de finanzas sostenibles, que permite transparentar la asignación de recursos hacia proyectos con impactos positivos en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), en congruencia con las metas nacionales y los estándares internacionales de sostenibilidad".

En la nota, la SHCP explicó que la colocación se distribuyó de la siguiente manera: 26.700 millones de pesos (1.550 millones de dólares) en Bondes G y 8.300 millones de pesos (82 millones de dólares ) en el Bono S.

Precisó que en los Bondes G, en el plazo de 2 años se colocaron 3.000 millones de pesos (174 millones de dólares); en el plazo de 3 años, se colocaron 8.900 millones de pesos (516 millones de dólares), y en el plazo de 4 años, se colocaron 7.000 millones de pesos (406 millones de dólares.

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Mientras que en el plazo de 5 años, se colocaron 7.800 millones de pesos (452 millones de dólares. Cada plazo presentó una sobretasa de 0,1473 %, 0,1650 %, 0,1880 % y 0,2083 %, respectivamente. En tanto, el Bono S presentó una tasa de rendimiento del 9,24 %.

La emisión, dijo Hacienda de México, alcanzó una demanda total de 91.664 millones de pesos (5320 millones de dólares), lo que representa 2,62 veces el monto asignado.

Añadió que la subasta contó con una amplia participación de inversionistas mexicanos y extranjeros, lo que refleja la confianza en los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal y en la estrategia de financiamiento sostenible del país.

También dijo que con esta emisión, México "contribuye a fortalecer y consolidar la curva de rendimiento de instrumentos sostenibles", que constituye una referencia para futuras emisiones temáticas sostenibles.

La SHCP apuntó que esta operación "no modifica los niveles de endeudamiento aprobados para 2026 y se realizó en estricto apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Deuda Pública y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso mexicano para el ejercicio fiscal 2026.