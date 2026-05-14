Musulmanes piden a España y Marruecos agilidad en frontera ante colas de más de 10 horas

En un escrito remitido al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al que tuvo acceso EFE este jueves, el colectivo muestra su "profunda preocupación" por la "grave situación que se vive diariamente en la frontera" en ambas direcciones, y advirtió de un agravamiento cuando comience dentro de un mes la denominada Operación Paso del Estrecho, el gran desplazamiento de trabajadores magrebíes residentes en Europa que visitan sus países de origen en la época vacacional.

"Miles de personas utilizan Melilla como punto de tránsito hacia sus lugares de origen. De no adoptarse medidas inmediatas, la situación actual podría agravarse considerablemente, aumentando aún más las esperas, las aglomeraciones y las dificultades humanitarias ya existentes", señala la Comunidad Musulmana de Melilla en la misiva.

Las largas esperas para cruzar la frontera se dan en ambos sentidos y afectan especialmente a personas mayores, mujeres embarazadas, enfermos y familias con niños, "quienes se ven obligados a soportar condiciones extremadamente duras, tanto físicas como psicológicas, bajo altas temperaturas y sin unas condiciones adecuadas de asistencia o descanso", según explican.

La carta agrega que la acumulación permanente de personas "y la lentitud en los trámites" están generando "un importante malestar social y humanitario", además de una imagen negativa para Melilla "y para las relaciones de convivencia entre ambos pueblos".

En este escenario, la comunidad se ha vuelto hacia el ministro español para pedirle que haga gestiones "urgentes" ante las autoridades marroquíes para buscar "una solución rápida, eficaz y coordinada que permita agilizar el tránsito fronterizo y garantizar unas condiciones dignas y humanas para todos los ciudadanos".