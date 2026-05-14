Noboa advierte que mantendrá "distancia" con países que no cooperen contra el narcotráfico

"Hay algunas naciones que nos quieren ayudar y otras que no. Valoramos y agradecemos a aquellas que quieren apoyarnos, y mantendremos cierta distancia con las que no lo hagan", afirmó Noboa durante un discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.

Durante su intervención, el mandatario ecuatoriano, quien ha decretado varios estados de excepción en su país para enfrentar al crimen organizado, sostuvo que para combatir la violencia "se necesitan decisiones fuertes y firmes" y advirtió que no hay "mucho tiempo" para medidas débiles o lentas.

Aunque no mencionó países concretos, la Administración Noboa ha protagonizado varios desencuentros con Colombia, país al que acusa de no hacer lo suficiente contra el narcotráfico.

Petro, por su parte, ha acusado a Noboa de injerencia en la política interna colombiana, al sugerir que intenta favorecer a la derecha en las próximas elecciones presidenciales.

En breves declaraciones a la prensa a la salida de la OEA, Noboa aseguró que no tiene ningún problema con los ciudadanos colombianos: "Con el pueblo colombiano, muy buena (la relación). Es un pueblo muy querido y esperamos sacarlo adelante", señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El asiento de la representación de Estados Unidos en la OEA fue ocupado hoy por Kristi Noem, enviada del presidente Donald Trump para defender el Escudo de las Américas, una alianza contra el narcotráfico integrada por gobiernos conservadores de la región, entre ellos el de Noboa.

El Gobierno ecuatoriano tampoco mantiene relaciones diplomáticas con México, presidido por Claudia Sheinbaum, desde que en abril de 2024 la policía de Ecuador irrumpió en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción y quien permanecía asilado en la delegación.

Noboa concluye este jueves una visita oficial de dos días a Washington, durante la cual se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ante la obligada ausencia de Trump, de viaje a China.