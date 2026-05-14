Noboa afirma que no extenderá el estado de excepción en Ecuador que expira el 1 de junio

"No se extenderá. Si tenemos otro período en el que tengamos operaciones especiales, necesitaremos uno nuevo, pero un nuevo estado de emergencia", dijo Noboa al ser preguntado en un evento del centro de pensamiento Atlantic Council por la vigencia de la medida impuesta dentro de la "guerra" contra el crimen organizado que inició en 2024.

Noboa ha decretado sucesivos estados de excepción cuyo alcance ha variado en función del momento, hasta abarcar en algunos a todo el territorio nacional.

El pasado mes de abril impuso un nuevo estado de excepción que abarca a nueve de las 24 provincias del país, así como a cuatro municipios ubicados en otras tres provincias.

El objetivo declarado, según Noboa, era aplacar la peor crisis de violencia criminal del país, aunque los índices se han seguido incrementando hasta situarse a la cabeza de Latinoamérica en homicidios, con más de 50 por cada 100.000 habitantes en 2025.

"Esto no es una guerra contra las pandillas. Es una guerra contra el narcoterrorismo, una guerra contra la minería ilegal, contra la trata de personas", dijo Noboa en Washington durante la ultima jornada de su visita oficial de dos días a Washington.

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El mandatario ecuatoriano elogió el trabajo conjunto con Washington en la lucha contra el crimen organizado y afirmó que espera que esa colaboración continúe porque, según advirtió, "el 40 % de las drogas que salen de esta región terminan en EE.UU." y el "otro 40 % termina en Europa".

"Es un problema de carácter continental, no es un problema exclusivo de Ecuador. Y resulta más económico, más eficaz y más seguro, tanto para los estadounidenses como para nosotros, resolver el problema en su lugar de origen, en lugar de esperar a que cruce la frontera con México o continúe su ruta hacia otros destinos", indicó.

Noboa se reunió la víspera con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para dialogar sobre la cooperación bilateral, parte del Escudo de las Américas, la alianza creada este año por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el crimen organizado.

Sin embargo, el presidente ecuatoriano ha sido blanco de críticas y denuncias por supuestas violaciones de derechos humanos en acciones contra el crimen organizado en el norte del país latinoamericano a principios de marzo.

"Nosotros actuamos basándonos en información de inteligencia, además, ellos no pueden probar las acusaciones de que las personas abatidas fueran exclusivamente civiles que no tuvieran vínculo alguno con el narcoterrorismo", dijo Noboa al ser preguntado sobre estas denuncias.

También negó las acusaciones de que están atacando a civiles y embarcaciones de pesca e insistió en que los "narcoterroristas" son difíciles de encontrar, pero defendió la "cautela" con la que actúan en estos casos para identificar a quienes violan la ley.

Durante su breve visita a Washington, que coincide con el viaje de Trump a China, Noboa ha sido recibido con protestas contra su manejo de la crisis de seguridad en el país latinoamericano.

A pesar de la fuerte seguridad en el evento, al finalizar la conversación un manifestante le reclamó a gritos mientras sostenía el mensaje: "En Ecuador desaparecen personas".