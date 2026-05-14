ONG denuncian incumplimiento pese a fallo histórico del Supremo por feminicidio en México

Fátima Varinia Quintana Gutiérrez fue asesinada a los 12 años, en 2015, en el central Estado de México, un caso que derivó en una larga lucha judicial encabezada por su madre y en un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en 2025, reconoció a los familiares de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas con derecho a reparación integral del daño.

La sentencia también reconoció las afectaciones sufridas por la familia tras años de violencia institucional, incluido el caso de Daniel Quintana, hermano de Fátima, cuya muerte en 2020 fue vinculada al impacto emocional y al abandono estatal que enfrentaron durante años.

Sin embargo, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) aseguró que, un año después, las autoridades siguen sin cumplir medidas clave para prevenir feminicidios, como vigilancia policial, cámaras de seguridad, botones de auxilio y transporte seguro para menores.

También permanecen pendientes medidas de reparación para la familia, incluidas atención psicológica, actos públicos de disculpa y memoriales en honor a Fátima.

"El incumplimiento institucional prolonga el daño a la familia y envía un mensaje de impunidad frente a la violencia feminicida", afirmó el OCNF.

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En declaraciones a EFE, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima, acusó al Estado mexicano de mantener un sistema de justicia "omiso e indolente" y lamentó que las familias de las víctimas sigan sin ser escuchadas.

Además, expresó su desilusión frente a las gobernantes que han llegado recientemente al poder, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien integró un gabinete paritario en su gobierno, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

"Teníamos fe en que sí era 'tiempo de mujeres' (frase de campaña de Sheinbaum), que íbamos las madres de víctimas de este país a ser escuchadas y a construir junto con estas mujeres el acceso a la justicia", afirmó la también integrante del colectivo Madres Que Luchan.

El OCNF recordó que se han registrado más de 8.000 feminicidios desde 2015 en México, según cifras oficiales.

Entre 2018 y junio de 2025, fueron asesinadas 26.652 mujeres en el país, según datos de la ONG, lo que representa un promedio de 10 al día.