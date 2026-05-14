Orden de detención contra exasesor de Zelenski Andri Yermak por sospechas de corrupción

Las autoridades anticorrupción habían declarado oficialmente a Yermak como sospechoso de estar involucrado en un escándalo de lavado de dinero a comienzos de esta semana.

Yermak, de 54 años, fue jefe de gabinete de Zelenski y estuvo al frente de las negociaciones con Rusia. Las sospechas tienen que ver con un proyecto de vivienda de lujo y una suma de 10,5 millones de dolares.

Los abogados de Yermal han rechazado las imputaciones mientras que Zelenski no se ha manifestado al respecto.

Yermal dimitió en noviembre después de verse involucrado en unas investigaciones en torno a un presunto sistema de sobornos en el sector energético que también afectó a un antiguo socio de negocios de Zelenski, Timur Mindisch, que entre tanto ha huido a Israel.

La fianza para Yermak ha sido fijada en 3,18 millones de dólares.

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Yermak, en declaraciones que cita el portal Pravda.ukr, dijo no tener el dinero para ello y manifestó la esperanza de que algunos amigos le ayudadarn.

"No estaba preparado para esto, espero tener la ayuda de algunos amigos", dijo.