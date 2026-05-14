Países del Golfo barajan pacto de no agresión con Irán tras guerra, dice Financial Times

El pacto estaría inspirado en los Acuerdos de Helsinki, que en 1975 pusieron fin a la Guerra Fría entre el bloque soviético y el occidental y propiciaron unos años de distensión entre los dos bloques. Aquellos acuerdos fueron firmados por 35 países.

De todos los países árabes de la región, Arabia Saudí sería el más inclinado a ese pacto con Irán, al igual que otros estados más pequeños del Golfo.

Por el contrario, el más reticente parece ser Emiratos Árabes Unidos, hoy en día el estado considerado "halcón" en sus relaciones con Irán y que se enfrenta a los saudíes por la hegemonía regional.

La urgencia de un pacto semejante la ha ocasionado el temor a que la guerra termine y deje al régimen iraní en el poder y con una actitud todavía más hostil hacia sus vecinos, y que en paralelo Estados Unidos empiece a retirar fuerzas de la región.

El pacto consistiría básicamente en un compromiso mutuo de no agresión entre Irán y sus vecinos, después de que la guerra haya desnudado las vulnerabilidades de estos vecinos, atacados recurrentemente por Irán.

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En este esquema no participaría Israel -otra potencia regional-, dada su incompatibilidad con Irán y porque varios estados árabes están quejosos del papel de Israel de arrastrar a Estados Unidos a la guerra actual, una guerra en la que los primeros perjudicados por las represalias iraníes han sido los árabes.

Como parte de ese plan, en un futuro podrían sumarse de uno u otro modo otras dos potencias regionales, ambas musulmanas, interesadas en un Oriente Medio más estable, como son Pakistán y Turquía, siempre según el rotativo.