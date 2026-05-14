Pekín y la Unesco refuerzan vínculos en plena retirada de EE.UU. impulsada por Trump

El acuerdo, firmado este miércoles y divulgado por la cadena estatal CCTV anoche, establece nuevas áreas prioritarias de cooperación bajo los ejes estratégicos de la Unesco, entre ellos África, igualdad de género, juventud y pequeños Estados insulares en desarrollo.

El memorando contempla ampliar la colaboración en transformación digital educativa, educación STEM, formación docente, educación profesional y superior, investigación científica básica, ciencia abierta, inteligencia artificial y gobernanza tecnológica global.

También prevé iniciativas conjuntas en patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial, diversidad cultural, alfabetización mediática y programas vinculados al intercambio entre civilizaciones.

Las dos partes firmaron además un acuerdo adicional para reforzar capacidades de aplicación de la Convención sobre Patrimonio Mundial en África y la región Asia-Pacífico mediante un fondo fiduciario financiado por China.

La firma llegó un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, recibiera en Pekín al director general de la Unesco, el egipcio Khaled El-Enany, a quien trasladó la disposición china a profundizar la cooperación estratégica y promover el intercambio entre civilizaciones.

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Xi aseguró durante ese encuentro que China seguirá apoyando el trabajo de la organización y defendió mantener una cooperación "a largo plazo", según imágenes difundidas por medios estatales.

El anuncio del acuerdo se produjo un día antes de la reunión que Xi celebra este jueves en Pekín con Trump, cuya Administración ha impulsado desde su regreso a la Casa Blanca la retirada de Estados Unidos de diversos organismos y compromisos internacionales como la OMS, el Acuerdo de París y la propia Unesco.

Washington anunció en 2025 que abandonará nuevamente la organización, una decisión que se hará efectiva a finales de 2026 y que Pekín criticó entonces al considerar que no respondía al comportamiento "que se espera de un país grande y responsable".