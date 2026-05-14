Ramaphosa destituye a su ministra de Desarrollo Social envuelta en casos de corrupción

“En virtud del artículo 91(2) de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996, el presidente Cyril Ramaphosa ha destituido a la ministra Sisisi Tolashe del cargo de ministra de Desarrollo Social”, indicó un comunicado de Presidencia.

“Mientras tanto, el presidente Ramaphosa ha nombrado a Sindisiwe Chikunga, ministra de la Presidencia para la Mujer, la Juventud y las Personas con Discapacidad, como ministra interina de dicha cartera, a la espera de un nombramiento definitivo”, concluyó el documento.

Partidos opositores del Parlamento sudafricano denunciaron que Tolashe, presidenta de la facción oficialista de la Liga de Mujeres del Congreso Nacional Africano (ANCWL), no declaró haber recibido dos vehículos utilitarios donados a su formación, falsificó datos para titular los bienes a nombre de sus hijos y vendió uno de los automóviles.

La Alianza Democrática (DA), segundo partido de la coalición de Gobierno, y la formación independiente de ActionSA presentaron dos causas penales, así como quejas ante el Comité de Ética del Parlamento contra Tolashe, dado que los miembros del Ejecutivo son elegidos de entre los integrantes de la Asamblea Nacional y conservan su rol parlamentario.

La ahora exministra de 66 años ha sostenido que los vehículos fueron un regalo para su partido y que ella los mantenía bajo resguardo. El asunto está ahora bajo investigación por parte de la ANCWL.

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Tolashe también está acusada de fraude y falsificación de documentos, tras utilizar a su exasesor especial, Ngwako Kgatla, para alterar el currículum de su sobrina de 22 años y contratarla como jefa de personal interina del ministerio con sueldo anual de 1,4 millones de rands (unos 72.810 euros), según una investigación de la Comisión de la Función Pública (PSC).

La exministra negó cualquier irregularidad y afirmó que los nombramientos fueron realizados por el departamento sin su intervención.

Además, el PSC abrió un expediente por “desvío de recursos y uso indebido del personal del Estado en beneficio privado” tras destaparse que pagaba a su empleada doméstica con dinero proveniente de las arcas del Estado.

El salario de la empleada llegaba a los 15.000 rands mensuales (780 euros), pero era obligada a entregar la mitad a la hija de la ministra bajo el concepto de “gastos del hogar”, según recogen medios locales.

Tras ser llamada ante el Parlamento, Tolashe afirmó que “no sabía nada” del dinero y argumentó que el recorte del sueldo era un “acuerdo mutuo de convivencia y gastos comunes” entre la empleada y su hija.

Por último, la exministra enfrenta una causa por supuesta complicidad, negligencia y encubrimiento en el caso de desvío de fondos de funcionarios de su Ministerio que recibían asistencia social de unos 75.000 sudafricanos ya fallecidos, un monto que alcanzaría los 140 millones de rands (7,2 millones de euros).