Rechazan la petición serbia de liberar al criminal de guerra Mladic por razones de salud

“La petición fue rechazada con el argumento de que los médicos que trataron a mi padre por una infección urinaria cuando sufrió el ictus representan el mejor nivel posible de atención médica y que, de hecho, sería perjudicial trasladarlo ahora a Serbia”, declaró su hijo, Darko Mladic, a la emisora serbobosnia RTRS.

La cadena pública del ente serbio de Bosnia-Herzegovina, afirma que la jueza uruguaya Graciela Gatti Santana, actual presidenta de la IRMCT, reconoce en la decisión que el estado de Mladic es “muy grave, se está deteriorando y se aproxima a la muerte”.

El IRMCT concluyó que un traslado a Serbia no aportaría un beneficio médico significativo y que no existe nada que sugiera que el tratamiento que recibe Mladic en prisión sea inadecuado.

Cuatro de los cinco jueces de la sala de apelaciones respaldaron el rechazo, informó la cadena regional N1.

Es IRMCT es una institución creada por la ONU en 2010 para continuar las funciones restantes de dos tribunales penales internacionales ya cerrados: el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

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El ministro de Justicia serbio, Nenad Vujic, visitó a Mladic en La Haya en abril y solicitó formalmente su liberación, presentando una garantía gubernamental de Belgrado.

Mladic, de 82 años, permanece encarcelado en La Haya desde 2011, cuando fue arrestado y extraditado desde Serbia tras casi 16 años prófugo de la Justicia.

El Tribunal de La Haya lo condenó en noviembre de 2017 por múltiples crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), incluido el genocidio de Srebrenica y el asedio de Sarajevo, y lo sentenció a cadena perpetua.

Para parte de la población en la zona serbia de Bosnia y en Serbia misma, Mladic no es un criminal sino un héroe.