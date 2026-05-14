Rubio dice que EEUU busca que China presione a Irán para reducir tensión en golfo Pérsico

Washington, 13 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington espera convencer a China para que asuma un papel más activo para frenar las acciones de Irán en el golfo Pérsico, al considerar que la crisis amenaza directamente los intereses comerciales de Asia.

"Está en el interés de China resolver esto. Esperamos convencerlos de desempeñar un papel más activo para lograr que Irán abandone lo que está haciendo ahora y tratando de hacer ahora en el golfo Pérsico", dijo Rubio en una entrevista con el periodista Sean Hannity, de la cadena Fox News, a bordo del AF1.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el bloqueo del estrecho de Ormuz y el conflicto han tenido repercusiones en China, al señalar que "un carguero chino fue alcanzado durante el fin de semana", en referencia al intercambio de ataques registrado el pasado viernes entre Irán y Estados Unidos.

"Los barcos chinos están atrapados ahí", insistió Rubio sobre el posible efecto que el bloqueo de Ormuz tiene sobre los intereses energéticos de Pekín.

Durante la misma entrevista, publicada íntegra esta noche, el secretario aseguró que China posee una estrategia clara sobre este conflicto al afirmar que "tiene un plan y quiere ejecutarlo".

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Rubio agregó que entiende la postura de China desde "la perspectiva de un Estado-nación, pero cuando ese plan entra en conflicto con nuestros intereses nacionales, necesitamos hacer lo que es correcto para Estados Unidos".

Trump, que había visitado China durante su primer mandato presidencial en 2017, llega para su segunda visita de Estado y reunirse con su homólogo Xi Jinping en medio un débil alto el fuego con Irán e incertidumbre sobre la firma de un posible acuerdo de paz.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión sobre Pekín para que reduzca su apoyo indirecto a Irán y para que contribuya a favorecer una desescalada en Oriente Medio, donde ambos países mantienen intereses estratégicos.

El presidente estadounidense ha solicitado en varias ocasiones a China, el mayor socio comercial de Irán, que convenza a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de hidrocarburos por donde pasan alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo de China.