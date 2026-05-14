Rusia ha entablado un "diálogo pragmático" con el movimiento talibán, según Shoigú

"Rusia reconoció al Emirato Islámico de Afganistán en julio de 2025 y estableció un diálogo pragmático con los talibanes", declaró druante la XXI reunión de Secretarios de los Consejos de Seguridad de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en Biskek, citado por la agencia rusa Interfax.

El también exministro de Defensa ruso señaló que esta alianza incluye "desde contactos políticos y de seguridad hasta cooperación comercial, económica, cultural y humanitaria".

"Estamos convencidos de que la cooperación con Kabul satisface los objetivos de seguridad y desarrollo económico de la región", añadió.

Destacó la importancia de "acordar las vías para reanudar las actividades del Grupo de Contacto OCS-Afganistán, así como ampliar la cooperación en el marco de las iniciativas regionales".

Shoigú aprovechó la ocasión para alertar de que Rusia considera "inaceptable el retorno de infraestructura militar de terceros países a Afganistán en el emplazamiento de nuevas instalaciones militares en los países vecinos".

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"Nuestro enfoque de principios es que Estados Unidos y sus aliados deben asumir la plena responsabilidad de sus 20 años de presencia en Afganistán y cargar con el peso principal de su reconstrucción tras el conflicto", dijo.

Reconoció que desde Afganistán todavía emanan amenazas de terrorismo y narcotráfico, pero destacó que "libra una feroz lucha armada contra el Estado Islámico, principal rival ideológico y político de los talibanes".

Indicó que según diversas estimaciones, entre 18.000 y 23.000 terroristas de más de 20 grupos diferentes operan en Afganistán.

"Se ha observado un aumento en la afluencia de combatientes de origen uigur, tayiko y uzbeko procedentes de Siria a Afganistán, provenientes de grupos de la antigua alianza terrorista Hayat Tahrir al-Sham", constató.

Además, celebró que las autoridades afganas llevan a cabo importantes esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.

"El cultivo y la producción de adormidera han disminuido en más del 90% desde que los talibanes llegaron al poder", dijo.