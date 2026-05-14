Starmer lamenta dimisión de ministro Streeting y le augura "rol crucial" en el laborismo

"Siento de verdad que ya no vayas a estar presente en la mesa del Gabinete ayudando a transformar nuestro sistema de salud público (NHS, en inglés), pero no tengo duda de que continuarás teniendo un papel importante en nuestro partido durante muchos años", escribió el jefe del Gobierno británico en una misiva dirigida a Streeting.

Del mismo modo, Starmer confió en poder seguir trabajando junto a Streeting para mostrar que los laboristas en el poder pueden abordar los problemas que aprovechan sus oponentes, así como traer a la población esperanza y unión frente a quienes buscan dividir.

El exministro de Sanidad laborista anunció este jueves su renuncia al cargo con un comunicado en el que expresó que había "perdido la confianza" en Starmer como líder y abogaba por abrir en el seno del partido un debate sobre su futuro "con el mayor rango de candidatos posible".

Streeting, de 43 años, y del ala más centrista de la formación, suena como uno de los posibles candidatos a reemplazar a Starmer como líder del Partido Laborista, en entredicho después de la debacle de la formación en los comicios locales y regionales de la pasada semana.

En esta línea, el primer ministro admitió en la carta a Streeting que los resultados electorales fueron "extremadamente duros" y que muchos colegas perdieron sus escaños, pero insistió en que los rivales en las urnas "son más peligrosos que nunca", en lo que podría interpretarse como una referencia velada a la derecha populista del partido Reform UK de Nigel Farage, que lidera las encuestas.

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"Nos corresponde a todos estar a la altura de lo que yo veo como una batalla por el alma de nuestra nación. Como parte de esto, debemos cumplir todas las promesas que hicimos al país, incluida la promesa de pasar página del caos que rechazaron los británicos en las últimas elecciones generales", comentó Starmer.

En su texto de dimisión, Streeting defendió las fortalezas del primer ministro tras haber llegado al poder con mayoría absoluta en julio de 2024, si bien también lo responsabilizó de la "impopularidad" del actual Gobierno laborista, reflejada en las urnas la semana pasada.

"Donde necesitamos visión, tenemos un vacío. Donde necesitamos dirección, tenemos deriva", dijo Streeting sobre Starmer.

Streeting es el primer ministro del gabinete actual de Starmer que anuncia su dimisión -lo han hecho en los pasados días cuatro secretarios de Estado-, lo que pone en una situación muy difícil al jefe del Gobierno británico, mientras entre los laboristas crece la división interna entre los que piden su dimisión inmediata (o establezca un plan de salida) y los que todavía lo respaldan como líder.