Sube a 12 la cifra de muertos y a 57 la de heridos en el ataque ruso masivo contra Kiev

Entre los fallecidos hay dos niños, informó el DSNS en su cuenta de Telegram.

De acuerdo con Klitchkó, en el barrio de Darnitskí en un edificio residencial de nueve plantas hay 18 apartamentos destruidos por el ataque.

La operación de búsqueda y rescate sigue aún en curso para encontrar personas bajo los escombros.

El DSNS indicó que están trabajando psicólogos y tres equipos caninos, además de 170 rescatistas.

Según datos preliminares, el edificio fue alcanzado por un misil Kh-101, fabricado en el segundo trimestre de este año, dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su tradicional discurso nocturno.

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"Esto significa que Rusia sigue importando componentes, recursos y equipos necesarios para fabricar misiles, eludiendo las sanciones internacionales", afirmó.

"Frenar estos esquemas de evasión de sanciones debe ser un objetivo real para todos nuestros socios", subrayó.

Según la Fiscalía de Kiev, la alerta aérea por el bombardeo ruso duró más de ocho horas.

Se registraron impactos y caída de fragmentos en los distritos de Holosiivskí, Darnitskí, Desnianskí, Dniprovskí, Obolonskí, Pecherskí, Solomianskí y Shevchenkivskí de la capital, de acuerdo con esta fuente.

En total resultaron dañados once edificios residenciales de gran altura, 27 vehículos, un supermercado, dos concesionarios de automóviles, dos estaciones de servicio, un centro de negocios y un taller de reparación de automóviles.

La Fiscalía de la ciudad ha iniciado una investigación preliminar por la comisión de un nuevo crimen de guerra por parte de militares rusos.

Este nuevo ataque ruso combinado, que tuvo lugar después de que durante el pasado día Rusia ya lanzara casi 800 drones contra Ucrania, se produjo con unos 56 misiles y 675 drones, según la Fuerza Aérea.

Las defensas antiaéreas lograron derribar 41 misiles, incluidos doce misiles balísticos, y 652 drones de distintos tipos, pero se registraron impactos de 15 misiles y 23 vehículos aéreos no tripulados en 24 ubicaciones, así como caídas de fragmentos de drones derribados en 18.

Zelenski señaló en su discurso a la población que en esos dos días de ataques aéreos prácticamente ininterrumpidos, los rusos utilizaron más de 1.500 drones y 56 misiles de distintos tipos.

Hubo impactos en la mayoría de las regiones ucranianas, desde Zakarpatia hasta la región de Járkov y también en Ivano-Frankivsk, Rivne, Volinia, la región de Odesa, Poltava y Sumi, según dijo.

En Járkov (este), hubo 28 heridos este jueves y dos en la región sureña de Odesa, según Zelenski, quien explicó que, en total, 180 lugares han sido dañados en todo el país, incluidos más de 50 edificios residenciales.

Zelenski destacó que pese al masivo ataque combinado Ucrania logró interceptar el 93 % de los drones.

Zelenski sostuvo que el programa PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), mediante el cual Ucrania -con ayuda financiera de sus socios- compra desde 2025 a Estados Unidos armas, especialmente misiles para los sistemas de defensa aérea Patriot, "necesita nuevos pasos ahora".

"Esta es realmente la solución más sólida: que Europa tenga su propia producción suficiente de sistemas de defensa aérea y misiles para ellos, específicamente contra amenazas balísticas", afirmó.