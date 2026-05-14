Tregua expira en pocos días: Líbano e Israel abren otra ronda de negociaciones

El 17 de abril Estados Unidos, que actúa como mediador, anunció una tregua entre Israel e Líbano, que fue prorrogada hasta este domingo 17 de mayo.

El asunto más delicado en estas negociaciones sigue siendo el desarme de Hezbolá, que es un partido político en el Líbano, pero cuenta con un brazo paramilitar y que actúa en línea con los intereses de Irán.

Los negociadores israelíes y libaneses se reúnen hoy en Washington, a pocos días de la expiración de un alto el fuego que no ha impedido cientos de muertes en bombardeos israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá, según AFP.

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Tercera mesa de negociaciones

Este encuentro, el tercero de este tipo, tiene lugar al día siguiente de una serie de ataques israelíes contra una treintena de sitios en Líbano, que causaron al menos 22 muertos, según el Ministerio de Salud libanés.

Los representantes de ambos países ya se habían reunido el 23 de abril en la capital estadounidense.

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El presidente Donald Trump había anunciado en esa ocasión una prórroga de tres semanas de la tregua y expresó la esperanza de un acercamiento histórico entre los dos vecinos de Oriente Próximo, que no mantienen relaciones diplomáticas.

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Alto el fuego

Desde su entrada en vigor el 17 de abril, más de 400 personas han muerto en ataques israelíes, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales.

Israel se ha reservado el derecho de seguir atacando a Hezbolá, el movimiento chiita proiraní que arrastró a Líbano a la guerra tras el inicio de la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el 28 de febrero.

En sus propias negociaciones indirectas con Washington, Irán exige que toda tregua incluya también al Líbano, es decir, que Israel deje de atacar a su aliado Hezbolá.