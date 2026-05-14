Trump asegura que China se compromete a comprar petróleo, aviones y soja estadounidense

"Una cosa en la que creo que vamos a lograr un acuerdo es que ellos han aceptado que quieren comprar petróleo de Estados Unidos", aseguró el mandatario durante una entrevista con Fox News desde China.

"Van a ir a Texas. Vamos a empezar a enviar barcos chinos a Texas, Luisiana y a Alaska... eso es algo grande", apuntó Trump durante una entrevista en la que no dio detalles concretos de estos compromisos tratados en las reuniones del jueves con la contraparte china.

También aseguró que China va a "hacer mucho con la soja" y que las compras chinas de este grano esencial para los agricultores del Medio Oeste será "más grande que antes".

La Casa Blanca reveló que Xi se comprometió a importar petróleo estadounidense para reducir la dependencia de Oriente Medio y que podría aumentar la cuota de compras de soja, después del compromiso anunciado tras la reunión bilateral de Busan (Corea del Sur) el pasado octubre.

Trump también reveló en la entrevista con el medio estadounidense que China va a anunciar la compra de 200 aviones de pasajeros a Boeing, cuyo consejero delegado, Kelly Ortberg, fue parte de la delegación empresarial que se desplazó con el presidente Trump a China.

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"Xi ha acordado comprar 200 aviones. Eso es grande; son 200 grandes. Eso son muchos empleos y Boeing quería 150 y fueron 200", dijo Trump, pese a que las expectativas de Ortberg y de los analistas de mercados era de 500 aeronaves.

La visita de Estado de Trump a China estuvo centrada en reducir las tensiones comerciales entre ambas potencias y ampliar la cooperación económica, en medio de la guerra en Irán y las preocupaciones de Washington por la dependencia china del petróleo de Oriente Medio.

Durante los encuentros de esta semana, Trump y Xi abordaron además posibles acuerdos energéticos, inversiones bilaterales y temas de seguridad regional, en un intento por estabilizar la relación entre ambos países tras años de fricciones comerciales y tecnológicas.