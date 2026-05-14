Trump se reunirá de nuevo con Xi este viernes antes de poner rumbo a Estados Unidos

Trump se desplazará en torno al mediodía local a Zhongnanhai, el complejo situado junto a la Ciudad Prohibida y sede de parte de la actividad de la cúpula dirigente china.

Allí se espera que mantenga un almuerzo de trabajo con el mandatario chino.

El recinto, que tuvo entre sus residentes más célebres a Mao Zedong, ha estado asociado históricamente a reuniones de alto nivel entre dirigentes chinos y mandatarios extranjeros, aunque el acceso de líderes foráneos es relativamente poco habitual, por lo que suele interpretarse como un gesto de cercanía política y diplomática.

La salida del presidente estadounidense de Pekín está prevista para la tarde local de este viernes, en el cierre de una visita de Estado de menos de 48 horas, la segunda de Trump a China desde la realizada en 2017 durante su primer mandato y la primera desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El jueves, Xi y Trump mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo una primera reunión de más de dos horas, en la que el líder chino advirtió sobre el riesgo de "choque" o "incluso conflicto" si se "gestiona mal" la cuestión de Taiwán, que Pekín considera el asunto más importante de la relación bilateral.

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Ambos mandatarios también abordaron asuntos como la guerra en Irán, la reapertura del estrecho de Ormuz, Ucrania, la península coreana, comercio, inteligencia artificial y acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses, según comunicados difundidos por ambas partes.

La primera jornada completa de Trump en Pekín estuvo marcada además por la presencia de grandes empresarios estadounidenses en el entorno de la cumbre, entre ellos Elon Musk, de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia; y Tim Cook, de Apple.

Por el momento, la visita no ha dejado anuncios de gran calado, aunque las partes han destacado la cordialidad de las conversaciones y se mantiene la expectativa sobre posibles avances en materia comercial y tecnológica o la extensión de la tregua arancelaria pactada el pasado octubre en la ciudad surcoreana de Busan durante la reunión anterior entre ambos mandatarios.