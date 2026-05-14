Un cuadro de Rothko recauda 85,8 millones de dólares en subasta en Nueva York

'Brown and Blacks in Reds', que estaba valorado entre 70 y 100 millones de dólares, era la obra más destacada de una venta de 11 artículos de la colección del galerista Robert Mnuchin, fallecido en diciembre, y que obtuvo en total unos 166 millones de dólares.

El cuadro, por el que dos interesados se enzarzaron en una batalla de pujas, se convierte en el segundo más caro del artista estadounidense de origen letón, ligeramente por debajo de su récord de 86,9 millones (2012).

Este Rothko, además, era una de las tres piezas más valiosas de la temporada de subastas, junto a un cuadro de Jackson Pollock y un busto de Constantin Brancusi valorados en unos 100 millones cada uno, que venderá la semana que viene la casa Christie's.

En la venta de la colección Mnuchin sobresalió, en segundo lugar, otro Rothko, 'No. 1', en tonos amarillos y naranjas, que recaudó 20,8 millones, y en tercero, un abstracto de Willem de Kooning sin titular, que logró 12,4 millones, indicó Sotheby's.