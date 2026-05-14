Un muerto y 16 heridos en un ataque ruso nocturno a Kiev

"Hasta el momento 16 personas han resultado heridas y lamentablemente una persona murió", dijo.

Un edificio de apartamentos quedó completamente destruido con el ataque para el que se utilizaron misiles balísticos y se teme que haya personas atrapadas bajo los escombros.

Las labores de extinción de incendios continúan en numerosos lugares. Todos los servicios de emergencia trabajan sin descanso. Junto con las comunidades locales y los socios, ya se está organizando la ayuda para las personas cuyas viviendas resultaron dañadas en distintos distritos, según la misma fuente.

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron o neutralizaron 41 misiles y 652 drones utilizados por Rusia en un ataque a gran escala que comenzó la noche del 13 de mayo, informó la Fuerza Aérea en Telegram.

Se registraron impactos de 15 misiles y 23 drones de ataque en 24 ubicaciones, y se encontraron restos de vehículos aéreos no tripulados derribados en otros 18 sitios.

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El ataque continúa, con varios grupos nuevos de drones de ataque entrando en el espacio aéreo ucraniano.