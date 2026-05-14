Un muerto y 16 heridos por ataque ruso contra la capital de Ucrania

“En este momento, tenemos 16 personas heridas en el ataque. Lamentablemente, una persona falleció”, indicó el jefe de la administración militar de la capital de Ucrania, Timur Tkachenko, en la plataforma de mensajería Telegram.

Periodistas de la AFP escucharon durante la noche varias explosiones, así como disparos de la defensa antiaérea.

El ataque afectó a seis distritos de la capital, así como a otros seis de su región, según las autoridades militares.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, precisó que Rusia había atacado Kiev con “drones y misiles balísticos”.

Varios edificios resultaron afectados, según imágenes tomadas por periodistas de la AFP y el balance oficial.

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Tras una tregua de tres días con motivo de las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial, los ataques diarios de Rusia contra ciudades ucranianas se reanudaron en la madrugada del martes.

El miércoles, Moscú lanzó al menos “800 drones” contra el país, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Hasta enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos habían muerto y 40.600 habían resultado heridos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, según un informe de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania publicado en esa fecha.

El año 2025 fue el más mortífero después de 2022, con más de 2.500 civiles muertos, según este documento.