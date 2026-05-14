Un segundo buque petrolero japonés cruza el estrecho de Ormuz pese al bloqueo

El Gobierno japonés calificó el paso de un "avance positivo" en un comunicado, a la espera de encontrar una solución definitiva para los casi 40 buques vinculados al país asiático, que siguen retenidos en el golfo Pérsico.

El buque, que se encuentra ahora rumbo al archipiélago, es el segundo de estas características que logra cruzar el estrecho recientemente, tras el paso de otra embarcación a finales del mes de abril.

Esta primera embarcación, que trasportaba casi dos millones de barriles de crudo procedente de Emiratos Árabes y Kuwait hacia el país asiático, había estado retenida desde el mes de febrero, según informaciones recogidas por la cadena de televisión local NHK.

Irán anunció un cierre del estrecho, ruta clave del tráfico de crudo a nivel mundial, tras los ataques estadounidenses e israelíes, pero posteriormente aclaró que permitiría el paso de buques sin vínculos con estos dos países. En respuesta, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.

Ante el bloqueo continuado, Japón ha estado solicitando al Gobierno iraní el permiso y acceso de las embarcaciones por el estrecho, por el que circula normalmente el 20 % de petróleo mundial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por el momento, se mantiene la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, una cumbre en la que espera convencer a Pekín para que desempeñe un papel más activo ante Teherán.