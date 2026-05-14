Venezuela y EE.UU. evalúan plan para reconstruir la red eléctrica del país suramericano

A través de un mensaje en X, Barrett aseguró que el plan de tres fases de la Administración de Donald Trump para Venezuela se enfoca en restaurar el suministro de energía confiable a través de la experiencia, la inversión y la colaboración de Estados Unidos.

La embajada compartió una fotografía del encuentro sin ofrecer mayores detalles sobre lo conversado entre los funcionarios y cuáles serán estos planes de reconstrucción.

La reunión se da en medio de constantes denuncias en redes sociales sobre prolongados cortes de luz en diferentes regiones del país.

Este jueves, el diputado opositor Henrique Capriles señaló, en un mensaje en X, que en Caracas, Miranda, Carabobo (norte), Anzoátegui (noreste) y Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) se registraron "fuertes fluctuaciones eléctricas".

"Diariamente ciudades enteras pasan entre seis y ocho horas sin luz, comercios paralizados, fábricas detenidas, equipos dañados y miles de venezolanos viendo cómo trabajar", añadió.

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Capriles sostuvo que sin electricidad no hay producción, empleo, inversión ni calidad de vida y preguntó cuál es el plan para cambiar la situación de este sector.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, evaluó con los gobernadores del país la operatividad del sistema eléctrico nacional, un día después de que las autoridades informaran de un "hito en la demanda" del servicio.

Según el equipo de prensa de Rodríguez, se evaluaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec.

Un día antes, el Gobierno anunció "maniobras" de estabilización y protección del sistema eléctrico para garantizar el equilibrio del servicio, al asegurar que se alcanzó un "hito en la demanda", con "la cifra récord de 15.579 megavatios, la más alta en los últimos nueve años".

El Ejecutivo aseguró que las "altas temperaturas" y el "crecimiento económico" son los causantes de la alta demanda de energía, aunque líderes opositores han denunciado durante años corrupción y falta de mantenimiento.

El pasado abril, Rodríguez informó de negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).