Von der Leyen condena "el ataque indiscriminado contra civiles" de Rusia en Kiev

"Anoche, Rusia lanzó uno de sus ataques con drones más largos y despiadados contra Ucrania. Otra noche de muerte y destrucción y de ataque indiscriminado contra civiles", dijo la política alemana en una publicación en sus redes sociales.

Von der Leyen sostuvo que, mientras Rusia "se burla abiertamente de los esfuerzos diplomáticos", el bloque comunitario continúa "fortaleciendo a Ucrania" y recordó que la UE se encuentra finalizando un paquete de apoyo con drones por valor de más de 6.000 millones de euros.

"Y mantenemos la presión sobre la economía de guerra de Rusia con sanciones cada vez más duras", apuntó la mandataria europea.

La pasada madrugada, un ataque ruso a Kiev dejó como saldo al menos tres personas muertas y 16 heridas, según informaron el jefe de la Administración Militar de la capital ucraniana, Timur Tkancheno, y el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Los cuerpos fueron recuperados entre los escombros de un edificio de apartamentos en el distrito de Darnytsky que quedó completamente destrozado con un ataque para el que se utilizaron misiles balísticos.