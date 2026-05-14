Zelenski denuncia ataque ruso contra un vehículo de Oficina de Asuntos Humanitarios de ONU

Berlín, 14 may (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este jueves un ataque ruso contra un vehículo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Jersón, en el sur del país invadido, sin que se produjeran heridos.