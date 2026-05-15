Abre en España la primera librería especializada en Palestina fuera de este territorio

El establecimiento se concibe como "centro cultural, que ponga en valor una cultura milenaria y que contribuya a difundirla porque es riquísima", según explicaron en una rueda de prensa el presidente de Fundaciones Ferrer, Sergi Ferrer-Salat, su directora, Estefanía Rico, y la responsable de la librería, Olivia Watson.

El catálogo incluye literatura, ensayo, poesía, arte, narrativa, teatro, libro infantil y gastronomía, entre otros géneros y temas, con una "especial atención" a las voces palestinas y a las miradas críticas sobre el colonialismo, los derechos humanos y los procesos de liberación.

En los objetivos figura una programación continuada de actividades, que se iniciarán el 4 de junio con la intervención de la periodista e investigadora palestino-estadounidense Mariam Barghouti, una referente internacional por sus trabajos sobre Cisjordania, quien conversará con la escritora y activista antirracista Vivi Alfonsín.

El día 16 de junio intervendrá el periodista jordano Tareq Baconi, quien hablará con el periodista y director de la revista 5W, Agus Morales, sobre su libro, 'Hamás: auge y pacificación de la resistencia palestina' (Capitán Swing).

Watson rememoró su experiencia de los años que vivió en Palestina y ahora desea que esta librería sea un espacio "abierto y acogedor, un centro de diálogo e intercambio cultural".

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También intervino la directora ejecutiva en España de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), Raquel Martí, quien consideró "fundamental" contar con un establecimiento como este: "Apoyar a Palestina es lo que la mayor parte de la población debería hacer", subrayó.