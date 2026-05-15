Al menos seis heridos por incendio en plataforma petrolera en principal lago de Venezuela

Dos de los heridos fueron trasladados hasta un hospital en la ciudad de Maracaibo (la capital del estado Zulia), mientras que otros cuatro fueron enviados a un muelle en una embarcación, sin que se conozca hasta el momento sus condiciones de salud.

El incendio tuvo lugar en la planta lacustre Lamargas, ubicada en el bloque 5, donde hubo un "desperfecto en una válvula de cierre" del paso del gas, aseguró la fuente, quien pidió no ser identificada.

De momento, se desconoce el número de personas que estaban en la instalación.

Tampoco se ha precisado si el fuego ya fue controlado y extinguido por completo por los bomberos.

Varios videos grabados por personas que se encontraban en el lugar y que fueron difundidos en redes sociales muestran el incendio que se generó en la instalación y una embarcación en labores de extinción.

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Además, en las imágenes difundidas se observan las quemaduras que sufrió en el torso un trabajador que se despojó de su uniforme de CCRC, mientras esperaba para ser trasladado a tierra.

Hasta las 14:30 hora local (18:30 GMT), ni PDVSA ni el Ministerio de Hidrocarburos u otra fuente gubernamental se habían pronunciado sobre el accidente. Tampoco las autoridades locales.

El martes, medios locales informaron de la explosión de un tramo del gasoducto principal de PDVSA en el estado Falcón (noroeste, vecino de Zulia) por una acumulación excesiva de presión en la tubería. En el hecho no se reportaron heridos o fallecidos.

Los medios aseguraron que las autoridades activaron los protocolos de emergencia.

La petrolera no ha reportado oficialmente este incidente.