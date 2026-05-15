Amín Maalouf pide convivencia y mucha inteligencia para resolver los conflictos

Nacido en Beirut (1949) y afincado en París desde hace muchos años, agregó que la convivencia es "indispensable hoy en día, en unos tiempos difíciles de organizar y donde hace falta mucha sabiduría, paciencia y visión global, además de tener inteligencia".

"No se pueden hacer predicciones, pero la crisis abierta en Irán es mucho más complicada de lo que los principales protagonistas creían en un principio -explicó en declaraciones a EFE-. Hay un temor de un mañana con muchas incógnitas y es una de las numerosas crisis que hacen que el mundo de hoy viva con incertidumbre y lleno de inquietudes".

El escritor recibió el jueves el Premio Internacional de Convivencia de la ciudad norteafricana española de Ceuta por su "capacidad para tender puentes entre Oriente y Occidente", así como por la defensa de "identidades abiertas" y su "análisis de desafíos globales como las migraciones, los populismos o la globalización".

El autor valoró la convivencia que, a su juicio, existe en Ceuta entre cristianos, musulmanes, hebreos e hindúes: "Es extremadamente reconfortante ver cómo personas de diferentes credos son capaces de convivir tranquilamente en unos tiempos difíciles, por lo que verlo en directo es algo fantástico que me llevo de esta ciudad".

También se mostró "muy satisfecho" con el premio, "sobre todo en un ambiente tan fraternal, cálido y auténtico", en referencia al acto de entrega en el teatro del Revellín.