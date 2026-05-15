Bruselas pide a Kosovo reformas y relanzar el diálogo con Serbia para avanzar hacia la UE

"Cuanto más exitoso sea el diálogo entre Pristina y Belgrado, mayores serán las posibilidades de que podamos iniciar las negociaciones", declaró Kos durante una rueda de prensa junto al primer ministro kosovar, Albin Kurti, retransmitida en directo por las redes sociales del Gobierno.

Kosovo solicitó su adhesión a la UE en diciembre de 2022, pero todavía no ha obtenido el estatus de país candidato.

Desde su declaración de independencia de Serbia en 2008, cinco Estados miembros de la UE -España, Eslovaquia, Chipre, Rumanía y Grecia-, no reconocen la soberanía kosovar, al igual que Belgrado.

"Compartimos valores con la UE y estamos plenamente alineados con la política exterior y de seguridad común", aseguró Kurti.

Las relaciones entre Pristina y Bruselas se han deteriorado durante el mandato de Kurti, un político nacionalista que es primer ministro desde 2021 y al que tanto la UE como algunos países comunitarios acusan de actuar de forma unilateral.

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La crisis se agravó tras la retirada de los serbokosovares de las instituciones estatales en 2022, en respuesta a la prohibición impuesta por Kosovo al uso de matrículas y de la moneda serbias en el norte del país, donde se concentra la población serbia.

La situación empeoró en 2023 tras el boicot serbio a las elecciones locales en el norte de Kosovo, los violentos disturbios provocados por la toma de posesión de alcaldes albanokosovares y el ataque de un grupo paramilitar serbio contra la policía kosovar.

Tras esta situación la UE impuso sanciones económicas y diplomáticas a Kosovo, levantadas a comienzos de este año.

El diálogo entre Kosovo y Serbia, facilitado por la UE desde 2011, se encuentra bloqueado debido a la negativa de Belgrado a reconocer la independencia kosovar y a la resistencia de Pristina a crear una prometida asociación de municipios de población serbia en el norte de ese territorio.

Kosovo celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 7 de junio, las terceras en apenas un año y medio, y al respecto la comisaria Kos advirtió de que la falta de estabilidad paraliza numerosas reformas clave.