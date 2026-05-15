China destaca nuevos consensos entre Xi y Trump y pide reabrir Ormuz "lo antes posible"

La Cancillería china hizo balance de la jornada central de la visita de Estado de Trump, que concluye este viernes, y aseguró que ambos mandatarios acordaron situar la construcción de una "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU." como nueva orientación de los vínculos.

Según el Ministerio chino de Exteriores, esa fórmula debe servir como guía para los "próximos tres años o más" y contribuir a que la relación entre las dos mayores economías del mundo avance de forma "estable, saludable y sostenible".

El organismo indicó que Xi y Trump también alcanzaron consensos sobre "cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas" y acordaron reforzar "la comunicación y la coordinación" en asuntos internacionales y regionales.

En paralelo, Pekín se pronunció sobre Irán, después de que Trump afirmara que Xi le ofreció "ayuda" con la guerra y la reapertura de Ormuz durante su reunión en la capital china.

"La puerta del diálogo, una vez abierta, no debe volver a cerrarse", afirmó un portavoz de Exteriores, que defendió consolidar la actual "tendencia de distensión" y mantener la vía de una solución política.

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"Esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar", indicó la Cancillería, que agregó que encontrar cuanto antes una salida beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán.

China pidió además reabrir "lo antes posible" las rutas de navegación, en referencia al estrecho de Ormuz, y preservar la estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro, el comercio internacional y el abastecimiento energético.

Según la Casa Blanca, Xi y Trump coincidieron el jueves en que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares y en la necesidad de reabrir Ormuz al tráfico de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso.

El jueves, Xi recibió a Trump con honores en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde ambos mantuvieron una reunión de más de dos horas, antes de visitar juntos el Templo del Cielo y asistir a un banquete de Estado ofrecido por el mandatario chino.

El encuentro estuvo marcado por cuestiones como el comercio, Taiwán, la tecnología, Irán, Ucrania, la península coreana y el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses entre los asuntos tratados, según comunicados difundidos por ambas partes.

La Cancillería aseguró que la interacción entre los dos presidentes promovió el "entendimiento mutuo", profundizó la confianza y aportó al mundo estabilidad y certidumbre "muy necesarias".