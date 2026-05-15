China y EEUU cierran el viaje de Trump con promesas de estabilidad y frentes aún abiertos

Estas son las seis claves de la jornada, la última de una visita que duró menos de 48 horas, dejó una fuerte carga simbólica y permitió a Pekín presentar un nuevo marco para la relación, aunque todavía sin anuncio de grandes acuerdos concretos.

Pekín presentó este viernes como principal resultado político de la visita la decisión de Xi y Trump de fijar una nueva orientación para los vínculos bilaterales bajo la fórmula "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.", llamada, según la Cancillería china, a guiar la relación durante "los próximos tres años o más".

El concepto, ya mencionado por Xi durante la reunión del jueves, se articula en torno a cuatro ideas: cooperación como eje principal, competencia "moderada", diferencias "controlables" y una paz duradera, lo que sugiere un intento de ordenar la rivalidad entre ambas potencias sin presentarla como ruptura.

El analista Bill Bishop apuntó que esta formulación permite a Pekín aceptar que la relación es "competitiva", pero al mismo tiempo enmarcar qué tipo de competencia considera "admisible", mientras que la economista Alicia García-Herrero sostuvo en X que la cumbre dejó una "pausa táctica" dentro de una "contienda estratégica" en la que las líneas rojas intercambiadas no fueron "concesiones", sino "advertencias".

Irán también ocupó este viernes un lugar destacado tras la primera reunión entre Xi y Trump, después de que el mandatario estadounidense asegurase en una entrevista publicada esta mañana que el líder chino le ofreció "ayuda" para la reapertura del estrecho de Ormuz.

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La Cancillería china evitó entrar en detalles sobre esas gestiones, pero pidió reabrir "lo antes posible" las rutas de navegación y mantener abierta la "puerta del diálogo", al sostener que "esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar".

Pekín defendió un arreglo sobre el programa nuclear iraní que atienda las preocupaciones de todas las partes, en línea con el consenso divulgado el jueves por la Casa Blanca, según el cual Xi y Trump coincidieron en que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este viernes que Washington espera cerrar con China un acuerdo para compras agrícolas por valor de "decenas de miles de millones de dólares" anuales durante los próximos tres años, además de avances en ventas de aviones Boeing y soja.

Greer afirmó en una entrevista con Bloomberg que la Administración Trump busca "reequilibrar" el comercio con China, que existe "voluntad" en ambas partes para extender la tregua comercial pactada el pasado octubre en la ciudad surcoreana de Busan y que las licencias chinas para exportar tierras raras han vuelto a niveles mejores, aunque a veces avanzan con "lentitud".

Greer afirmó que los semiconductores avanzados "no se trataron" durante la reunión entre Xi y Trump, pese a la presencia en la delegación estadounidense de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, que sí intervino brevemente ante ambos mandatarios durante el encuentro con empresarios, explicó durante la entrevista.

El comentario de Greer no confirmó expectativas sobre un posible anuncio inmediato acerca del acceso de compañías chinas al chip H200 de Nvidia, el segundo más potente de la empresa, un asunto sensible en la competencia tecnológica entre ambas potencias.

Trump calificó este viernes su visita de Estado a China de "muy exitosa", según Xinhua, y volvió a presentar a Xi como un "viejo amigo" con el que mantiene una "buena relación".

La escenificación de cercanía tuvo su punto álgido en Zhongnanhai, donde ambos pasearon entre árboles antiguos y rosales antes de una reunión en formato reducido, con Trump elogiando las flores del complejo y Xi prometiendo enviarle semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con NBC desde Pekín que la política de Washington sobre Taiwán "permanece inalterada" tras la reunión entre Xi y Trump del jueves, pese a que Xi situó la cuestión como "el asunto más importante" de la relación.

Rubio reconoció que Pekín planteó el tema durante la cumbre, como "siempre" hace, pero afirmó que Estados Unidos dejó clara su posición, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi trataría de obtener de Trump algún compromiso para limitar las ventas de armas a Taipéi o modificar la política estadounidense hacia la isla autogobernada, cuya soberanía China reclama.