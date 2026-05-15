Detenido en Arizona el exsecretario de seguridad de Sinaloa Gerardo Mérida

Según el expediente penal hecho público este viernes, Mérida fue detenido el pasado 11 de mayo y fue trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos conllevan una posible pena de cadena perpetua para Mérida, quien ya compareció ante el juzgado el miércoles.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.

Según la acusación, políticos y mandos de seguridad ligados al gobernador habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger al cártel, permitiendo a sus miembros actuar con impunidad.

Al poco de hacerse pública la acusación, Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador y un juez federal bloqueó por el momento su arresto y extradición a EE.UU. la semana pasada.

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Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha insistido en repetidas ocasiones que la acusación estadounidense no cuenta con pruebas contundentes.

El caso abrió un nuevo frente de fricciones entre México y Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en los últimos días que el país vecino está gobernado por los carteles y que si las autoridades locales no toman medidas, EE.UU. lo hará.

Junto con Roya Moya y Mérida, están acusadas varias figuras que aún ocupan cargos oficiales, como Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de la capital de Sinaloa, Culiacán, quien se apartó temporalmente del cargo.