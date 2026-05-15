El brent sube un 3,35 % ante la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 3,54 dólares respecto al cierre del jueves en el ICE londinense, cuando terminó en 105,72 dólares.

El mercado se mantiene pendiente de la evolución de los contactos entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, controlado por Irán y por donde habitualmente transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

En este contexto, el analista Thadeu Dos Santos, de Infinox, señaló que "la recuperación de los flujos de exportación podría ser gradual incluso si mejora la situación en Ormuz".

Advirtió además de que los mercados seguirán "expuestos a episodios de tensión mientras no haya una normalización sostenida del suministro".