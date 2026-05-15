El Ejército finlandés afirma que no ha detectado ningún dron en su espacio aéreo

"No tenemos información ni indicios de que hayan entrado drones en territorio finlandés en esta ocasión", declaró Kari Nisula, jefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa, en un rueda de prensa a la que también asistió el primer ministro del país nórdico, Petteri Orpo.

Nisula explicó que las Fuerzas de Defensa recibieron información la pasada noche de que drones ucranianos equipados con explosivos podrían adentrarse en la región de Uusimaa, donde se encuentra Helsinki, aunque no quiso revelar la procedencia de esa notificación.

Esa amenaza llevó a los mandos militares a aumentar la vigilancia del espacio aéreo, incluyendo el despliegue de cazas Hornet, y a las autoridades del país a emitir una alerta pidiendo a los ciudadanos de Uusimaa que se refugiaran en sus casas y no salieran a la calle.

Asimismo, decretaron la suspensión del tráfico aéreo en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa, el principal del país nórdico, entre las 04:00 y las 07:00 horas (01:00-04:00 GMT), lo que causó cancelaciones y retrasos en múltiples vuelos.

Tanto el primer ministro como los mandos militares presentes en la rueda de prensa defendieron la decisión de emitir la alerta y cerrar el espacio aéreo por precaución y negaron que esta reacción fuese desproporcionada.

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"Si existe un riesgo evidente de que un dron armado puede entrar en la zona más densamente poblada de Finlandia, ningún aumento del nivel de alerta puede considerarse exagerado", alegó Orpo.

El mandatario agradeció a los mandos militares y autoridades civiles su determinación y capacidad de reacción, al tiempo que advirtió de la posibilidad de que drones ucranianos vuelvan a invadir territorio finlandés, como ya ha ocurrido en dos ocasiones este año.

En abril, las autoridades del país nórdico localizaron cuatro drones ucranianos equipados con explosivos que se habían estrellado en territorio finlandés durante un ataque con este tipo de aeronaves no tripuladas contra los puertos petroleros rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico.

El segundo incidente tuvo lugar a principios de mayo, cuando dos drones ucranianos violaron el espacio aéreo finlandés cerca de la frontera con Rusia durante un ataque lanzado por Kiev contra la región de Leningrado, cerca de San Petersburgo.

"Lo cierto es que la invasión rusa contra Ucrania continúa y Ucrania sigue defendiéndose legítimamente. Por eso, es honesto decir que es posible que los drones sigan desviándose hacia Finlandia en el futuro", dijo Orpo.

No obstante, calificó de "completamente inaceptable" la violación del espacio aéreo finlandés, "incluso por accidente", y reiteró sus quejas a las autoridades de Kiev. "Ellos nos han asegurado que están trabajando en este asunto", añadió.

Al igual que Finlandia, Letonia, que también declaró durante esta madrugada una alerta similar en cuatro regiones del este del país fronterizas con Rusia ante la posible presencia de drones ucranianos, admitió horas más tarde que finalmente no detectó ningún aparato no tripulado en su espacio aéreo.