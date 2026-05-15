El Gobierno de Canadá pacta con la provincia de Alberta un oleoducto para exportar a Asia

El acuerdo entre Ottawa y Alberta prevé que la provincia presente antes del 1 de julio de 2026 una propuesta formal ante la Oficina de Grandes Proyectos del Gobierno federal para la construcción de un oleoducto capaz de transportar al menos un millón de barriles diarios de petróleo de "bajas emisiones" hacia los mercados asiáticos.

La construcción del oleoducto ha sido rechazada por otras provincias, como Columbia Británica y Quebec, además de grupos indígenas y organizaciones ecologistas.

El Gobierno federal se comprometió en un comunicado a estudiar antes del 1 de octubre de 2026 la designación del oleoducto como proyecto de interés nacional, lo que aceleraría su desarrollo, aunque señaló que todas las decisiones deberán ser compatibles con la obligación constitucional de consultar a los pueblos indígenas.

Canadá y Alberta también continuarán las conversaciones con la provincia de Columbia Británica, por cuyo territorio tendría que pasar cualquier infraestructura de exportación hacia el Pacífico.

El pacto supone un acercamiento entre el Gobierno federal y Alberta, tradicionalmente enfrentados por la política climática y energética, y se produce tras la firma en noviembre de 2025 de un memorando de entendimiento entre los dos ejecutivos para sustituir regulaciones rígidas por un enfoque más "pragmático" y cooperativo.

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También, se produce cuando el movimiento independentista de Alberta intenta forzar la convocatoria de un referéndum de secesión, con el apoyo de Smith, en parte en protesta por las restricciones que Ottawa impuso al desarrollo de los yacimientos petrolíferos de la provincia.

Canadá es el cuarto productor de petróleo del mundo y el quinto de gas natural, pero el país no tiene prácticamente ninguna capacidad para aumentar sus exportaciones porque carece de la infraestructura necesaria.

Los pozos petrolíferos de la provincia de Alberta, donde se produce el 85 % del crudo del país, solo están conectados por oleoductos con refinerías de Estados Unidos. En estos momentos, el 96 % del petróleo que Canadá exporta, unos cuatro millones de barriles al día, tiene como destino Estados Unidos.

En materia climática, Canadá y Alberta acordaron un precio efectivo del carbono de 130 dólares por tonelada para 2040.

El eventual oleoducto dependerá de la ejecución del proyecto Pathways, descrito por los dos gobiernos como el mayor plan de captura, utilización y almacenamiento de carbono del mundo.

Se calcula que Pathways reducirá 16 millones de toneladas anuales de emisiones, aportará 16.500 millones de dólares canadienses (12.000 millones de dólares) al Producto Interno Bruto (PIB) y creará hasta 43.000 empleos anuales.