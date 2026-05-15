El mayor apagón de este viernes en Cuba dejará sin electricidad a la vez al 51 % del país

El pronóstico, pese a ser critico, supone una mejora sustancial con respecto a la víspera, cuando la isla sufrió su peor registro desde que se difunden datos sobre apagones, con una corte récord que afectó de forma simultánea al 70 % del país.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.601 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.220 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.619 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.639 MW.

La UNE explicó asimismo que el extremo oriental de la isla sigue desconectado de la red nacional tras un fallo en la noche del lunes al martes, con lo que la inmensa mayoría de los dos millones de pobladores de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo no tiene desde entonces suministro eléctrico.

Cuba sufre una crisis energética grave desde mediados de 2024, principalmente por causas internas y estructurales, pero la situación ha empeorado sensiblemente a raíz del bloqueo petrolero que le impuso EE.UU. a la isla en enero de este año.

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Las centrales termoeléctricas -responsables del 40 % de la generación- sufren frecuentes averías tras décadas de explotación con un déficit crónico de inversiones. En esta jornada, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están operativas.

El otro pilar de la generación son los grandes motores de diésel y fueloil distribuidos por todo el país, a cargo de 40 % de la producción energética. El bloqueo petrolero ha paralizado totalmente estos equipos que precisan combustible importado.

El Gobierno cubano asegura que las décadas de sanciones estadounidenses han provocado la "asfixia energética" que sufre la isla, que los expertos consideran que no puede subsanarse a corto o medio plazo pese a la apuesta nacional por las renovables.

El Gobierno cubano reconoció esta semana que la situación es “crítica”, con apagones en La Habana que superan las 22 horas diarias y de días en las demás provincias.

Esta situación ha azuzado el descontento social y en la capital cubana se han reportado en los últimos días pequeñas protestas, caceroladas y quemas de contenedores de basura.