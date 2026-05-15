El Ministro español de Cultura defiende a Lamine Yamal y rechaza las críticas de Israel

En declaraciones a los medios en la ciudad de Barcelona, Urtasun tachó de "inaceptable" la reacción del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien afirmó que Yamal "eligió incitar contra Israel y fomentar el odio" al mostrar la bandera durante esa celebración de hace unos días.

"Lamine Yamal tiene todo el apoyo del Gobierno de España para manifestarse públicamente en el sentido que considere, y más si es para manifestarse a favor de una causa justa como es la palestina", recalcó Urtasun.

El ministro advirtió de que "el Gobierno de España no tolerará que nadie ponga en cuestión la libertad de expresión de los ciudadanos".

"Es un ciudadano libre de este país y se expresa como quiere. Ningún Gobierno extranjero vendrá a decirles a nuestros ciudadanos cómo deben expresarse", subrayó sobre el futbolista español.