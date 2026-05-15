El rendimiento de los bonos de EE.UU. a 30 años alcanza su nivel más alto en casi un año

Antes de la apertura del mercado bursátil, el rendimiento de los bonos a 30 años sumaba 8,7 puntos básicos y se situaba en los valores alcanzados a finales de mayo del año pasado.

Por su parte, el rendimiento del bono a 10 años, el que se usa para el coste de las hipotecas y otros créditos, sumaba 10 puntos básicos, hasta el 4,56 %.

Estos avances se producen en un contexto marcado por la falta de acuerdos para acabar con la guerra de Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha disparado el precio del petróleo.

En los últimos días, tras disiparse las esperanzas de un acuerdo cercano entre Washington y Teherán, el petróleo de Texas, el de referencia en EE.UU., volvió a estabilizarse por encima de los 100 dólares el barril, barrera de la que había bajado motivado por el optimismo ante un posible pacto.

Por otro lado, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) estadounidense informó el martes de que la inflación en EE.UU. aumentó el pasado abril hasta el 3,8 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2023.

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El dato superó los pronósticos del mercado, que ya preveían que siguiese al alza, sobre todo por el encarecimiento de la energía.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, también aumentó al 2,8 %, dos décimas más que en marzo.

Un aumento de la inflación puede llevar a pensar a los inversores que la Reserva Federal (Fed) mantendrá más altos los tipos de interés, al menos por un tiempo, y no llevará a cabo la reducción que exige el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sin embargo, esta noticia choca con la confirmación de Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Fed en sustitución de Jerome Powell, quien abandonará el cargo este viernes.

El economista de 53 años fue propuesto por Trump tras emprender una campaña contra Powell al considerar que la Fed mantenía demasiado altos los tipos de interés.