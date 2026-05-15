El Senado de Argentina da su visto bueno al acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur

Según informaron este viernes fuentes parlamentarias, el acuerdo comercial fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta, que lo remitió a la Cámara de Diputados para su discusión.

"El 100 % de las exportaciones argentinas ingresarán con 0 % de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los 90.000 dólares", destacó a través de redes sociales el canciller argentino, Pablo Quirno.

Tras cinco años de negociaciones, el acuerdo de libre comercio entre Singapur y el bloque fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fue firmado el 7 de diciembre de 2023, durante la cumbre semestral del bloque suramericano celebrada en Río de Janeiro.

El pacto entró en vigor el pasado 1 de febrero para el comercio entre Singapur y Paraguay y el 1 de marzo pasado para el caso de Uruguay, después de que esos países completaran los trámites de ratificación.

El acuerdo abarca el comercio de bienes y servicios y capítulos sobre inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas.

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De acuerdo a lo pactado, Singapur desgravará el ingreso de la totalidad de los bienes agrícolas e industriales provenientes del bloque sudamericano, mientras que el Mercosur mantiene protecciones para el 9,2 % del comercio en sectores como plásticos, químicos, productos metalúrgicos y eléctricos.

El pacto incluye un calendario de desgravación de hasta 15 años en diversas cestas de bienes y establece requisitos estrictos para evitar la triangulación de productos, especialmente los provenientes de China vía Singapur.