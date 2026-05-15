El sindicato de Samsung mantiene la huelga en Corea del Sur pese a los intentos de diálogo

"Estamos dispuestos a dialogar después del 7 de junio", declaró el líder sindical Choi Seung-ho, refiriéndose al día siguiente de la fecha prevista para el fin de la huelga. "Tenemos la intención de ejercer los derechos que nos garantiza la Constitución", manifestó, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

En la víspera, en lo que se consideraba el último intento de la dirección por evitar el parón, la compañía entregó una propuesta a través de una carta para un "diálogo directo", alegando que desean "una relación laboral mutuamente beneficiosa" y recordando que durante las recientes conversaciones "no lograron llegar a un acuerdo".

Esta semana, el sindicato y la empresa mantuvieron durante dos días conversaciones mediadas por el Gobierno, pero concluyeron sin avances. Mientras, las autoridades instaron a resolver con urgencia el conflicto laboral ante las preocupaciones de que la huelga pueda interrumpir la cadena de suministro de semiconductores y haga peligrar la economía del país.

Los trabajadores de Samsung exigen bonificaciones de rendimiento equivalentes al 15 % de las ganancias operativas generadas por la empresa. Reclaman una retribución justa ante los beneficios históricos que registra la compañía surcoreana, impulsados por el auge global de la IA.

Por su parte, la dirección propuso destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

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El paro contra el mayor fabricante de chips de memoria del mundo comenzaría el próximo jueves y se prolongaría hasta el 7 de junio. Si se produce la huelga, las pérdidas para la economía surcoreana podrían superar los 40 billones de wones (22.741 millones de euros).