Grecia pide a la UE que intervenga en disputa con Turquía por zonas de pesca en el Egeo

"Pedimos a la Unión Europea que intervenga en este sentido. Queremos que se aporten soluciones a un problema de vital importancia", señaló el ministro de Marina Mercante y Política Insular de Grecia, Vasilis Kikilias, durante una reunión en Atenas con el comisario europeo de Océanos y Pesca, Costas Kadis, informó el Gobierno heleno en un comunicado.

Kikilias calificó de "ilegal" la pesca turca en las aguas disputadas, denunciándola ante el comisario como un "comportamiento provocador" del país vecino, al que acusa de "falta de respeto al derecho del mar y el cuestionamiento" de los derechos soberanos griegos.

Las fronteras marítimas de Grecia "son también fronteras europeas", por lo que pidió la intervención de la Unión Europea para que estas "se regulen adecuadamente", dijo el ministro conservador a Kadis, según la nota.

Kadis, por su parte, presentó las iniciativas de la Comisión Europea (CE) en el marco del Pacto Oceánico y la estrategia para la protección y gestión sostenible de los mares, y se refirió también a la armonización de los procedimientos de control pesquero en Grecia.

Además, el comisario europeo subrayó que la CE está a disposición del Gobierno heleno para apoyar la aplicación de las políticas europeas en Grecia en este aspecto.

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A pesar de ser aliados de la OTAN, Grecia y Turquía llevan décadas enfrentadas por una serie de disputas bilaterales, entre las que se incluyen los disensos sobre sus respectivas aguas territoriales y la delimitación de zonas económicas exclusivas en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental.

Grecia ha delimitado zonas de pesca restringidas en el mar Egeo, algunas de las cuales han sido impugnadas por Turquía por considerarlas fuera de la jurisdicción helena.

Atenas afirma que en varias ocasiones pesqueros turcos han operado en zonas que Grecia considera aguas territoriales griegas o zonas bajo su jurisdicción, en algunos casos con presencia de buques guardacostas turcos.

El pasado junio, el gobierno griego reaccionó duramente contra un llamado 'Plan de ordenación del espacio marino (PEM)' que presentó Ankara ante la UNESCO, donde se define una zona de influencia marina turca en el Egeo y el Mediterráneo oriental que abarca una vasta área con decenas de islas griegas que el Gobierno heleno considera bajo su influencia.

Por su parte, Atenas presentó ante la UNESCO su propio PEM, que abarca casi todo el Egeo y deja a Turquía una zona estrecha restringida a lo largo de su costas occidentales.