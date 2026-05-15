Greer dice que los semiconductores no se trataron durante la cumbre entre Xi y Trump

En una entrevista con Bloomberg, Greer explicó que Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, intervino brevemente ante Trump y Xi durante la reunión con empresarios estadounidenses que acompañan al mandatario republicano, pero matizó que la cuestión del control de exportaciones a semiconductores "no se trató" durante el encuentro.

Greer señaló que la decisión sobre si las compañías chinas compran o no esos chips, de los más avanzados de Nvidia, corresponde a Pekín, al subrayar que las autoridades chinas están "muy comprometidas" con la producción nacional y que a menudo ven la alta tecnología estadounidense como una posible amenaza para su propio desarrollo.

El funcionario estadounidense defendió que los controles a la exportación "cambian con el tiempo", y sostuvo que Washington debe equilibrar la protección de la seguridad nacional con el acceso de sus empresas a mercados exteriores.

En el plano comercial, Greer aseguró que Washington espera cerrar con China un acuerdo para compras agrícolas por valor de "decenas de miles de millones de dólares" anuales durante los próximos tres años, no limitado solo a soja, sino también a otros productos del sector.

El representante comercial indicó que Trump habló el jueves de la compra por parte de China de "cientos de Boeing" y recordó que, en reuniones anteriores, ambas potencias ya alcanzaron un acuerdo para la venta de 25 millones de toneladas métricas de soja al año durante los próximos tres años.

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Sobre la posibilidad de extender la tregua comercial pactada por Xi y Trump el pasado octubre en la ciudad surcoreana de Busan, Greer afirmó que el acuerdo vigente hasta el otoño "es sólido" y que existe "voluntad" en ambas partes para prorrogarlo si sigue funcionando para los dos países.

También reconoció que las licencias chinas para exportar tierras raras, cuyo suministro y procesamiento controla China a nivel mundial, pueden avanzar a veces con lentitud, aunque dijo que concedería a Pekín un "aprobado" en este asunto y que los suministros han vuelto a niveles mejores tras gestiones de la Administración estadounidense.