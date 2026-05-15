Honduras declara organizaciones terroristas a Hamás y a la Guardia Revolucionaria de Irán

La decisión, adoptada por instrucción del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, fue comunicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que justificó la medida como parte de los ejes estratégicos de su política exterior y su postura de "rechazo al terrorismo y a su financiamiento".

Esta declaratoria, añade el comunicado de la Cancillería, reafirma "la condena de Honduras al terrorismo y su financiamiento en todas sus formas y manifestaciones".

Además, reitera "su compromiso" con la cooperación internacional para prevenir y combatir estas amenazas, señala el comunicado.

Con esta decisión, Honduras alinea su política de seguridad con la de otros socios estratégicos y organismos internacionales, subrayando su voluntad de participar activamente en la preservación de la estabilidad y la paz mundial.