La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 1,42 %

En tanto, el índice general S&P BYMA bajó un 1,29 %, a 113.750.073,93 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transportadora de Gas del Norte (-4,7 %), Edenor (-4,3 %) y Grupo Supervielle (-3,4 %), mientras que la única que cerró en terreno positivo fue Ternium Argentina (+0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajas de hasta el 0,8 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 538 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.394,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, y cerró en 1.415 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,5 %, a 1.487,87 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, a 1.426,5 pesos por unidad.