La bolsa de São Paulo cae un 3,71 % semanal por las revelaciones sobre Flávio Bolsonaro

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 177.283 puntos, tras caer un 0,61 % durante la jornada.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,63 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,066 reales para la compra y a 5,067 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La prensa brasileña filtró el miércoles un audio en el que Flávio Bolsonaro habla con el antiguo dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, hoy en prisión, y le pide dinero para financiar una película sobre la vida de su padre.

El mercado reaccionó con pesimismo, al temer que la noticia afecte las probabilidades de victoria del senador frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de octubre.

Al mismo tiempo, la reunión entre los mandatarios chino, Xi Jinping, y estadounidense, Donald Trump, terminó sin avances claros en la resolución del conflicto en Oriente Medio.

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En este contexto, entre las acciones más negociadas durante la jornada estuvieron las de la petrolera estatal Petrobras (+1 %) y las de la minera Vale (+0,7 %).

Al frente de las pérdidas figuraron la cadena de tiendas Casas Bahia (-9,7 %) y la siderúrgica Usiminas (-7,7 %).

Del otro lado, los papeles que más subieron fueron los de la cárnica Minerva (+7,5 %) y los de la energética Brava (+2,7 %).

El volumen negociado en la bolsa brasileña rondó hoy los 32.200 millones de reales (unos 6.330 millones de dólares / 5.450 millones de euros), en unas 4,7 millones de operaciones.