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15 de mayo de 2026 a la - 13:15

La Bolsa española pierde un 1,05 % por la caída de Wall Street y la subida del petróleo

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Madrid, 15 may (EFE).- La Bolsa española perdió un 1,05 % este viernes afectada por la bajada provisional de Wall Street, así como de las plazas europeas al cierre, y por el encarecimiento del petróleo brent más del 3 %, hasta los 109 dólares el barril.

Por EFE

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, se dejó 186,5 puntos, hasta los 17.622,7. En la semana pierde un 1,49 %, aunque aún acumula unas ganancias del 1,89 % este año.

De los grandes valores, Telefónica cayó el 2,33 %; la eléctrica Iberdrola, el 1,89 %; Banco Santander, el 0,62 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,47 %.

Por el contrario, subieron la petrolera Repsol, el 1,07 %; y el gigante textil Inditex, el 0,45 %.

La bajada del 0,8 % de Wall Street al cierre del mercado español por el retroceso del sector tecnológico y el temor a la inflación propiciaron la bajada de la Bolsa de Madrid, además de la subida del precio del crudo.