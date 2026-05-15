La Fiscalía pedirá pena de muerte para autor del atentado en el Museo Judío de Washington

En un documento judicial, los fiscales afirmaron que el acusado de homicidio en primer grado, Elías Rodríguez, actuó "motivado por prejuicios, desprecio y odio de índole política, ideológica, nacional y religiosa".

Rodríguez, de 31 años, se había declarado previamente no culpable de los cargos en su contra, que también incluyen delitos de odio con resultado de muerte y homicidio contra funcionarios extranjeros,

Las víctimas fueron identificadas como Yaron Lischinsky, de 30 años, y Sarah Lynn Milgrim, de 26, quienes trabajaban en la embajada israelí en la capital estadounidense y fueron atacados al salir de un evento en el museo el 21 de mayo de 2025. Lischinsky planeaba pedir la mano de Milgrim en un viaje previsto para unos días después.

Tras el tiroteo, Rodríguez se entregó a las autoridades y afirmó: "Lo hice por Palestina, lo hice por Gaza".

En el escrito judicial, los fiscales argumentan que el autor del atentado cometió los asesinatos tras una "planificación sustancial y premeditación" para llevar a cabo un "acto de terrorismo".

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El documento también señala que el acusado seleccionó específicamente a las víctimas por haber asistido a un evento para jóvenes profesionales judíos en el museo con el objetivo de "amplificar el efecto de sus crímenes".

La posibilidad de que se solicitara la pena capital en este caso ya había sido planteada poco después del incidente por la entonces fiscal general, Pam Bondi, quien prometió solicitar "el castigo más severo posible".