La inmigración irregular baja un 40 % en la UE hasta abril y un 78 % en la ruta canaria

Según el último informe de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), entre enero y abril hubo aproximadamente 28.500 entradas irregulares en la UE.

En este mismo periodo hubo 2.331 casos de migración indocumentada en la región de África Occidental, que conecta África Occidental y zonas más al norte con las Islas Canarias, en el Atlántico (España), con Gambia, Senegal y Guinea como principales países de origen.

Esa región protagonizó el descenso más drástico de todas las rutas, con una caída del 78 %, resultado que se vincula con las medidas preventivas implementadas por Mauritania, Senegal y Gambia en colaboración con España y la UE.

La ruta del Mediterráneo ocidental, que incluye los accesos por el estrecho de Gibraltar, fue la única gran ruta que mostró un incremento, con unas 5.200 detecciones, un 50 % más que el año previo, según el informe de Frontex.

La agencia europea destaca la concentración del flujo migratorio principalmente en dos rutas que representan juntas dos tercios de todas las entradas detectadas: el Mediterráneo central y el oriental.

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La ruta del Mediterráneo central, que une las costas de Libia con Italia, se mantiene como la más activa, con 8.500 llegadas, a pesar de registrar un descenso del 46 %.

En esta región, Libia fue el principal punto de partida de los casos detectados, con Bangladés, Somalia y Sudán como otras nacionalidades de origen.

En cuanto al Mediterráneo oiental (principalmente hacia Grecia, Chipre y Bulgaria), se registraron aproximadamente 8.400 cruces, lo que representa un descenso de 32 %.

La mayoría de las procedían de Afganistán, Sudán y Yemen.

Por su parte, la migración irregular en la ruta de los Balcanes descendió un 19 % (2.800 casos), mientras que la frontera terrestre oriental cayó un 49 % (1.100 detecciones).

Finalmente, los intentos de cruce hacia el Reino Unido por el Canal de la Mancha se redujeron casi a la mitad, con 9.900 casos.

Pese a la reducción de la migración ilegal, más de 1.200 personas han fallecido en el Mediterráneo en lo que va de 2026, según Frontex.